De câte puncte are nevoie FCSB în noul format pentru a juca în primăvara europeană 

Din acest sezon, UEFA a modificat formatul tuturor competițiilor - Champions League, Europa League și Conference League. Sistemul cu grupe a fost abandonat, numărul meciurilor a crescut, iar echipele calificate în fazele eliminatorii vor fi stabilite în urma unui clasament unic.

În fazele principale din Europa League și Conference League vor evolua câte 36 de echipe. Primele 8 se califică direct în optimi, locurile 9-24 merg în 16-imi, în timp ce pozițiile 25-36 sunt eliminate din competițiile continentale.

În Europa League, fiecare echipă va juca 8 meciuri cu 8 adversare diferite, patru acasă, patru în deplasare. În Conference League vor fi doar 6 meciuri pentru fiecare formație, trei acasă, trei în deplasare.

Pe baza a peste 10.000 de simulări, statisticienii de la Football Meets Data au constatat că o echipă din faza principală a Europa League are nevoie de aproximativ 15 puncte în cele 8 meciuri pentru a-și asigura clasarea în primele 8 formații și, implicit, calificarea în optimi. Pentru o clasare în primele 24 și o calificare în 16-imi, 9 puncte ar trebui să fie suficiente.

How many points will be needed to finish in Top 8 in UEL and qualify for R16 directly?

Again similarly to UCL, in the majority of simulations (42%) the 8th ranked team ended with 15 points.

Next most likely candidates are 14 pts (30%) and 16 pts (22%). pic.twitter.com/UiCIlBCs0N