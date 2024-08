Darius Olaru a spus lucrurilor pe nume după calificarea dramatică a FCSB-ului în Europa League

Unicul gol al partidei a fost marcat de căpitanul Darius Olaru în prelungirile partidei, după o acțiune individuală încheiată cu un șut puternic, la care portarul advers nu a putut interveni.

Cel mai eficient jucător al FCSB-ului în acest debut de sezon, Darius Olaru a tras concluziile la finalul partidei din Ghencea. Căpitanul ”roș-albaștrilor” se gândește deja la următoarea partidă din campionat.

Peste trei zile, campioana României va întâlni UTA Arad pe ”Arcul de Triumf” și are nevoie de victorie pentru a redresa situația delicată din clasament.

Darius Olaru: ”Nu știu dacă avem timp de petreceri”

„Ne bucurăm că am reușit să marcăm pe final și am reușit să ne calificăm. Trebuie să fim pregătiți, am muncit pentru asta nu doar două luni. De asta am câștigat campionatul, pentru calificări de acest gen și ne bucurăm că am ajuns aici.

Nu știu dacă avem timp de petreceri, în trei zile ne așteaptă un meci dificil în campionat unde nu stăm prea bine”, a spus Darius Olaru, la finalul partidei, la România TV.

Calificarea în Europa League îi va asigura lui Gigi Becali 3,6 milioane de euro din partea celor de la UEFA, sumă la care se vor adăuga și alți bani în funcție de rezultatele echipei din grupă.

O victorie este recompensată cu 600.000 de euro, în timp ce, pentru un rezultat de egalitate, UEFA acordă 200.000 de euro.