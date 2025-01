Meciul de la Baku a început cum nu se poate mai prost pentru FCSB, după ce Leandro Andrade a deschis scorul încă din primul minut, după o greşeală a lui Ngezana. Adrian Şut a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 7, din cornerul executat de Florin Tănase.

În minutul 41, gazdele au revenit în avantaj, după ce Dawa a înscris în propria poartă, însă FCSB a replicat repede. Bucureştenii au reușit să egaleze în al patrulea minut al prelungirilor, prin Miculescu.

În minutul 73, elevii lui Elias Charalambous au trecut pentru prima oară la conducere, marcând, din nou, după un corner. Adrian Şut a reluat cu capul şi mingea a intrat în plasă.

Ce a declarat Daniel Bîrligea după Qarabag FK - FCSB 2-3

Imediat după meci, atacantul campioanei României a vorbit despre importanța victoriei, explicând că echipa va da totul pentru a obține toate punctele în duelul cu Manchester United.

"Suntem fără cuvinte. Cei mai fericiți, am făcut o țară întreagă să fie mândră de noi, am fost în dificultate de două ori, dar am avut puterea să revenim. Asta înseamnă o echipă puternică și o să se vadă și mai departe.

Important era să luptăm, ne doream aceste puncte, să încercăm să ajungem în primele opt. Ne dorim să facem un meci spectaculos săptămâna viitoare. Noi o să luptăm până la final să câștigăm", a declarat Daniel Bîrligea, la Digi Sport.