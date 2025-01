Înaintea meciului de la Baku, Gigi Becali s-a arătat încrezător că FCSB o va învinge pe Qarabag.

Suma încasată de FCSB după victoria cu Qarabag

Totuși, patronul roș-albaștrilor a recunoscut că a fost surprins de faptul că nu a avut emoții înaintea meciului având în vedere că în joc sunt două milioane de euro.

Concret, pentru victoria de la Baku, FCSB va încasa 450.000 de euro, la care se adaugă 1,75 de milioane de euro, însă această sumă va fi virată în contul roș-albaștrilor doar în cazul în care campioana României se va califica direct în optimi, lucru la care speră și Gigi Becali. În acest moment, FCSB ocupă temporar locul șase în ierarhia din Europa League, iar partida cu Manchester United s-ar putea dovedi decisivă.

”Nu am fost niciodată atât de relaxat ca în seara asta. Am stat și m-am gândit de ce. Răspunsul e că eu cred că avem un gen de echipă care învinge echipele mai mici. Eu zic că Qarabag e o echipă mai mică decât noi. Vreau să văd dacă am ajuns o echipă atât de mare încât să batem echipele de sub noi când avem mare nevoie.

Acum avem mare nevoie. Stăteam să mă gândesc: ’Băi, eu nu am nicio emoție? Până la urmă e un meci de 400 plus 600 plus încă un milion la câștigarea de loc’.

Ăsta e un meci de două milioane de euro. Mă gândeam: ’Bă, am ajuns să nu am emoții la un meci de două milioane de euro?’. Ăsta a fost răspunsul. Am ajuns să am încredere foarte mare în echipă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB, pe locul 6 în Europa League