Ce pregătește Răzvan Lucescu înaintea meciului cu FCSB, din Europa League

Echipele pe care FCSB le va întâlni în faza principală a competiției europene sunt Rangers (deplasare), Manchester United (acasă), PAOK Salonic (deplasare), Olympiacos (acasă), Midtjylland (acasă), Qarabag (deplasare), Hoffenheim (deplasare) și RFS (acasă).

Unul dintre cele mai interesate dueluri va fi cel cu PAOK, și datorită faptului că formația elenă este pregătită de Răzvan Lucescu, fostul selecționer al naționalei României. Trupa românului a ratat și ea calificarea în grupele Ligii Campionilor, la fel ca FCSB, dar Lucescu junior tot a convins conducerea să mai facă anumite achiziții.

PAOK mai pregătește transferuri până la partida cu FCSB

Pe lângă mutările parafate în această vară de greci, până la partida cu FCSB de pe terenul lor mai pot face câteva transferuri importante. Astfel, la PAOK mai pot ajunge trei jucători, Omar Colley (fundaș central din Gambia, 31 de ani, acum la Beșiktaș), despre care jurnaliștii din presa internațională notează faptul că are înțelegere verbală cu PAOK, David Datro Fofana (atacant ivorian, 21 de ani, acum la Chelsea), dorit de mai multe cluburi, printre care și formații din Turcia sau Portugalia, și Pantelis Hatzidiakos (fundaș grec, 27 de ani, acum la Cagliari), despre care presa din Grecia notează faptul că are șanse mari să vină la PAOK.

Se pare că între clubul italian și formația lui Răzvan Lucescu sunt discuții avansate, iar mutarea are șanse foarte mari de reușită. Apărătorul elen s-a format la rivala PAOK-ului, la Panathinaikos, iar apoi a mai evoluat la formațiile under ale olandezilor de la AZ Alkmaar, echipa mare a celor de la AZ Alkmaar, iar la Cagliari a ajuns în urmă cu exact un an, pentru 2 milioane de euro.

FCSB are încredere că poate obține multe puncte în Europa League

În ciuda adversarilor pe care îi va avea în Europa League, tabăra FCSB-ului este încrezătoare în privința unor rezultate pozitive. Gigi Becali speră la un egal cu Manchester United și este convins că echipa lui va învinge pe PAOK, formația pregătită de Răzvan Lucescu, dar și pe Qarabag sau Olympiakos.

Gigi Becali crede că singura echipă care îi va face probleme lui FCSB este Hoffenheim, dar rămâne de văzut câte puncte va acumula, cu adevărat, campioana României. A avut probleme și cu Linz până la urmă, o formație pe care a învins-o la limită, în urma unui gol marcat în minutele de prelungire ale returului din Ghencea.