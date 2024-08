Ce au scris austriecii despre ”banalul acronim FCSB” înaintea dublei cu LASK Linz! I-au făcut portretul și lui Gigi Becali

Partida retur este programată pe 29 august.

Cum au descris-o austriecii pe FCSB înaintea ”dublei” cu LASK Linz

Austriecii nu sunt impresionați de startul de sezon al roș-albaștrilor, care au acumulat doar cinci puncte în cele cinci meciuri disputate în noul sezon al Superligii României.

”Cu doar cinci puncte din cinci mecuri, actualul sezon sub conducerea lui Elias Charalambous a fost un eșec. Campionii României au pus accent pe preliminariile Champions League. Au trecut de Maaccabi Tel Aviv, dar au fost învinși de Sparta Praga. După 1-1 la Praga, cehii au avut nervii tari și a urmat o victorie cu 3-2 în fața a 30.000 de spectatori la București”, au scris austriecii de la sport.orf.at.

Presa din Austria a vorbit și despre războiul juridic purtat între clubul patronat de Gigi Becali și Ministerul Apărării, în urma căruia echipa din primul eșalon și-a pierdut dreptul de a folosi numele Steaua București și a trecut la ”FCSB”:

”În spatele banalului acronim FCSB se ascunde unul dintre cele mai impresionante cluburi din estul Europei, Steaua București. Clubul a fost nevoit să renunțe la această denumire după ce a pierdut o luptă în instanță cu Ministerul Apărării.

Clubul deține recordul de titluri în campionatul intern, iar în anii 80 a devenit unul dintre cluburile de top la nivel internațional. Apogeul a fost victoria în fața Barcelonei în finala din 1986 a Cupei Campionilor Europeni, predecesoarea Champions League”.

”Nu mai are niciun rol oficial, dar Gigi Becali continuă să tragă sfori!”

De altfel, austriecii i-au realizat și un portret lui Gigi Becali, finanțatorul campioanei României.

”Zilele de glorie s-au terminat, dar sunt încă periculoși. Deși patronul Gigi Becali are putere din punct de vedere financiar, FCSB nu mai poate atinge gloria de altădată. Becali, care are cazier, nu mai are niciun rol oficial în cadrul clubului, dar continuă să tragă sfori prin oamenii care îi sunt loiali. Este omniprezent în media”, au mai scris austriecii.