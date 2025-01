Cele două formații s-au duelat în cadrul etapei #23 din Superliga României duminică, 26 ianuarie, de la ora 20:00. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.



Scorul a fost deschis și consființit de către Florin Tănase în minutul 63. Jucător a fost introdus la pauză în locul lui Juri Cisotti.

Miculescu: "Cred că pentru orice jucător acest meci este foarte important"



La finalul celor 90 minute, David Miculescu, care a intrat la pauză în locul lui Daniel Popa, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Atacantul a analizat jocul prestat de formația sa și s-a declarat mulțumit de rezultat.



"A fost ok, un meci frumos. Sunt bucuros că am reușit să câștigăm și că am luat 3 puncte după o săptămână grea. Mâine ne vom întoarce acasă și sunt fericit că am obținut 6 puncte – 3 în Europa și 3 în campionat.



Așa cum am spus, în campionat, echipele contracandidate la primul loc au și ele meciuri grele. Sper să câștigăm fiecare meci în parte.



Am suferit, dar, așa cum am mai spus, chiar dacă facem deplasări, este greu să fii plecat o săptămână. Toată echipa a făcut sacrificii și este important.



(n.r - partida cu Man United) Cred că pentru orice jucător acest meci este foarte important. Sper să obținem un rezultat pozitiv, atât pentru noi, cât și pentru țară", a spus David Miculescu la flash-interviuri.



În urma acestui rezultat, FCSB a egalat liderul U Cluj la puncte, ambele cu 41 după 23 etape, despărțite doar de golaveraj.

FCSB - Manchester United se joacă joi, 30 ianuarie, pe Arena Natională, de la 22:00, LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro!