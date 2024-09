Fostul internațional român, Vlad Munteanu, a tras un semnal de alarmă înaintea meciului dintre campioana României și RFS.

Munteanu i-a avertizat pe jucătorii lui Elias Charalambous că nu ar trebui să subestimeze echipa letonă, în ciuda diferenței de notorietate.

"M-am uitat pe statisticile adversarei lui FCSB și am văzut 3 goluri pe meci. Acum sunt curios la ce nivel este această echipă, pentru că să ajungi la rezultatele pe care le-ai menționat mai devreme înseamnă că ai un apetit ofensiv, iar echipa este organizată. Sunt curios, sincer. Toată lumea spune că FCSB are un meci ușor la început", a spus Vlad Munteanu, potrivit Prosport.

Printre altele, Munteanu a remarcat și importanța confruntărilor europene pentru fotbalul românesc: "Da, comparativ cu ceilalți adversari, are un meci mai ușor. Încerc să vad partea mai pozitivă, iar toate meciurile pe care echipele românești le au în cupele europene, mai ales jucătorii români, reprezintă o cărămidă în formarea lor. Așa cum ne-am format și noi la Dinamo și am avut lupta an de an pentru un trofeu. E formarea noastră, ne-a făcut să mergem afară și să facem față în campionate puternice. E un lucru pozitiv pentru că Olaru nu a plecat, deoarece are parte de aceste meciuri", a mai spus Munteanu.

Interes major pentru meciurile FCSB-ului în Europea League

Înaintea acestei întâlniri, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a oferit câteva detalii interesante despre numărul de spectatori așteptați pe Arena Națională și starea gazonului. Stoica s-a arătat plăcut surprins de interesul fanilor pentru acest meci.

"S-a sărit de 23.000 de pachete, cred că vor fi în jur de 30.000 de spectatori. E peste așteptările mele", a spus MM Stoica, la Primasport.

Dacă FCSB va învinge pe RFS, clubul va încasa 450.000 de euro din partea UEFA, sumă acordată fiecărei echipe câștigătoare în faza grupelor din Europa League. În cazul unui rezultat de egalitate, roș-albaștrii ar urma să primească 150.000 de euro.