Cehia si Belgia s-au calificat in sferturile de finala ale Euro 2020, dupa ce au trecut de Tarile de Jos (2-0), respectiv Portugalia (1-0).

In "sferturi" cehii vor intalni nationala Danemarcei, in timp ce Belgia va avea un meci de foc in compania Italiei.