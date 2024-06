Viorel Moldovan: "Orice punct la EURO pentru echipa României e o realizare extraordinară"

Fostul internațional Viorel Moldovan a adoptat o poziție realistă și echilibrată cu privire la așteptările de la echipa națională a României la Campionatul European de Fotbal din Germania.

În vârstă de 51 de ani, Viorel Moldovan a evoluat în 69 de partide pentru prima reprezentativă a României, unde a marcat 25 de goluri. Atacantul a participat cu echipa națională la patru turnee finale: Cupa Mondială din 1994, CM 1998, EURO 1996 şi EURO 2000.

În cariera sa a jucat la formațiile Gloria Bistrița, Dinamo, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, Coventry, Fenerbahce, Nantes, Al-Wahda, Servette FC, Poli Timişoara şi Rapid Bucureşti.

Viorel Moldovan: "Orice punct obținut e o realizare"

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia şi Slovacia.

Într-o declarație recentă, Moldovan a subliniat că orice punct obținut la acest turneu final ar fi o realizare extraordinară, dacă luăm în vedere dificultatea grupei din care face parte România.

O grupa de fier

"Grupa României e puternică şi grea... și chiar putea să fie şi mai puternică, dar e clar că pe hârtie favoritele din grupa noastră sunt Belgia şi Ucraina, ținând cont de valoarea jucătorilor pe care îi au în lot. După care, ne putem considera la un nivel cu Slovacia. Însă în fotbal totul este posibil. Nu vreau să mă gândesc, să mă încarc, să am pretenții prea mari de la echipa noastră națională. Vreau să fiu realist şi echilibrat. Suntem unde suntem, știm valoarea jucătorilor noștri şi consider că orice punct obținut la acest Campionat European este o realizare extraordinară pentru echipa noastră națională", a afirmat Moldovan, citat de Agerpres.

Importanța unui start bun

Participant la patru turnee finale cu prima reprezentativă, Viorel Moldovan speră ca România să fie surpriza plăcută a acestui Campionat European.

"Ca să te gândești la șansele de a trece de faza grupelor depinde cum începi... adică e foarte important meciul cu Ucraina, pe care nu trebuie să îl pierdem. Până la urmă, fiecare are șansa lui, indiferent de numele adversarului pe care îl are în față. Am mai spus-o, s-au văzut multe în fotbal şi s-au întâmplat şi mai multe. Mai ales la turneele finale. De multe ori pot apărea surprize şi de ce să nu fim noi acea surpriză. Oricum, trebuie să avem un nivel clar mai ridicat comparativ cu ceea ce am arătat în preliminariile EURO 2024", a explicat fostul atacant.

Un nou început pentru fotbalul românesc

Moldovan a scos în evidență importanța calificării la un turneu final, având în vedere rarele ocazii în care România a reușit acest lucru în ultimii ani.

"Participările noastre la turneele finale sunt tot mai rare în ultimul timp, aşa că această calificare este foarte importantă, indiferent cum a fost ea obținută... cu contextul favorabil, cu șansă, cu un grup OK creat de Edi Iordănescu şi cu multă, multă emulație în sânul grupului, cu sacrificiu... deci până la urmă este bine că participăm şi că suntem iar la un Campionat European", a adăugat fostul mare internațional.

Moldovan a menționat că prezența la turneele finale este importantă atât pentru imaginea fotbalului românesc, cât și pentru jucători, care au ocazia să atragă atenția cluburilor mari.

"Participând la un turneu final ai posibilitatea să te expui, eşti observat şi poți să atragi atenția anumitor cluburi. Pentru că ăsta e interesul fiecărui jucător, să aibă evoluții cât mai bune la echipa națională, iar apoi să obțină contracte la cluburi din campionate puternice. Pentru că dacă prima reprezentativă a României obține rezultate bune la acest turneu final e clar că şi nivelul jucătorilor va crește", a mai spus Viorel Moldovan.

România la EURO 2024

Edi Iordănescu trebuie să anunțe lotul final pentru EURO 2024 până la sfârșitul zilei de vineri, 7 iunie. Lotul provizoriu cuprinde în prezent 28 de jucători, dintre care trebuie aleși cel mult 26 pentru turneu.

Programul Grupa României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina, Munchen

17 iunie, ora 19:00: Belgia - Slovacia, Frankfurt

22 iunie, ora 16:00: Slovacia - Ucraina, Dusseldorf

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România, Koln

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România, Frankfurt

26 iunie, ora 19:00: Belgia - Ucraina, Stuttgart

Următorul mare eveniment fotbalistic, Campionatul European din Germania 2024, va fi transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante faze ale competiției vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, astfel suporterilor pot beneficia de acoperire completă a acestui turneu de mare anvergură.