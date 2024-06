Tricolorii remarcați de selecționerul Belgiei înainte de meciul direct de la EURO 2024: ”Sunt foarte buni!”

Domenico Tedesco a luat parte la conferința de presă unde a prefațat partida cu România. Printre altele, selecționerul Belgiei a remarcat trei jucători ai echipei naționale a României: Nicolae Stanciu, Denis Drăguș și Dennis Man.

Jucătorii români remarcați de selecționerul Belgiei

Toți jucătorii remarcați de Domenico Tedesco au avut contribuții uriașe la victoria obținută de România în fața Ucrainei, scor 3-0. Nicolae Stanciu a înscris un gol superb, Dennis Man a contribuit cu două pase decisive la golurile lui Stanciu și Denis Drăguș, cel care a stabilit scorul final.

”România are jucători foarte buni, Stanciu, care a jucat în trecut la Anderlecht, Drăguș, pe care îl cunoaștem de la Standard Liege, am văzut și extrema dreaptă, Dennis Man, are o viteză bună.

România are jucători buni la mijlocul terenului și fundași buni. Toate echipele care sunt la EURO 2024 sunt aici dintr-un motiv”, a spus Domenico Tedesco la conferința de presă.

Clasamentul în grupa E

1. România - 3p (un meci, golaveraj +3)

2. Ucraina - 3p (două meciuri, golaveraj -2)

3. Slovacia - 3p (două meciuri, golaveraj 0)

4. Belgia - 0p (un meci, golaveraj -1)

