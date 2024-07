Transfer spectaculos înainte de România - Olanda: acord cu Bayern Munchen!

Cu o zi înainte de România - Olanda, unul dintre cei mai importanți internaționali olandezi va prinde transferul carierei, la una dintre echipele de top ale Europei.

După ce a evoluat în sezonul precedent la RB Leipzig, Xavi Simons (21 de ani) s-a întors la PSG și se pregătește de un alt transfer. Bayern Munchen s-a înțeles deja cu reprezentanții mijlocașului olandez, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

În acest moment, transferul depinde doar de decizia mijlocașului, care va fi luată, cel mai probabil, după ce Olanda își va încheia campania de la EURO 2024.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermakrt, Xavi Simons este cel mai bine evaluat jucător din lotul lui Ronald Koeman, cu o cotă de piață de 80 de milioane de euro.

???? Bayern Munich have agreed personal terms in principle with Xavi Simons' representatives.

A potential transfer now depends on the player's final decision and club to club talks.

(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/hCTstE9GKK