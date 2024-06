România - Slovacia, meciul unei generații, decisiv pentru calificarea în optimile EURO 2024, este azi, de la ora 19:00, LIVE pe PRO TV și VOYO.

Tricolorii sunt în continuare lideri în grupă, dar la fel de bine ar putea să termine pe ultimul loc!

Clasamentul grupei României înaintea ultimei etape și criteriile de departajare

1. România - 3 p (3-2)

2. Belgia - 3 p (2-1)

3. Slovacia - 3 p (2-2)

4. Ucraina - 3 p (2-4)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

Astfel, în acest moment, după meciurile de marți seara, știm și eventualele adversare ale României din optimile EURO 2024:

- dacă terminăm pe locul 1 în grupă: România - Slovenia/Olanda

- dacă terminăm pe locul 2 în grupă: România - Franța

- dacă ne calificăm de pe locul 3 în grupă: România - Spania/Anglia.

România la EURO 2024

România - Ucraina 3-0

România - Belgia 0-2

România - Slovacia - azi, de la ora 19:00

Campionatul European din Germania 2024 se dispută în perioada 14 iunie - 14 iulie