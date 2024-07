Starul care a jucat accidentat 120 de minute în Anglia - Elveția: "Acum pot să spun: n-am putut să șutez!"

Condusă din minutul 75, după golul lui Breel Embolo, Anglia a restabilit rapid egalitatea, cinci minute mai târziu, prin Bukayo Saka. La loviturile de departajare, elevii lui Gareth Southgate au executat perfect, iar Jordan Pickford a apărat în fața lui Manuel Akanji.

Granit Xhaka a jucat accidentat contra Angliei la EURO 2024

După partida de la Dusseldorf, căpitanul Elveției, Granit Xhaka, a dezvăluit că a jucat accidentat tot meciul contra Angliei. Mijlocașul de la Bayer Leverkusen spune că a fost diagnosticat cu o ruptură musculară la nivelul aductorului, însă a forțat prezența pe teren.

"Acum pot să spun direct și sincer. După meciul cu Italia am efectuat un RMN, luni. Din nefericire, rezultatele au arătat că am suferit o ruptură musculară la nivelul aductorului. Până ieri nu am avut voie să mă antrenez cu echipa, dar cumva am reușit să joc 120 de minute, în ciuda accidentării.

Nu am putut să trimit mingi lungi sau să șutez, însă în rest a funcționat. Important este că am putut să-mi ajut echipa de pe teren. Am simțit că echipa are nevoie de mine și mi-am depășit din nou limitele", a spus Granit Xhaka, sâmbătă seară, după partida cu Anglia.

În finalul interviului, Xhaka a făcut și o promisiune: "Vă garantez că peste doi ani vom merge la Cupa Mondială și vom scrie istorie acolo".

Granit Xhaka este liderul all-time al naționalei Elveției la capitolul meciurilor jucate, 130.

Mijlocașul a fost integralist în toate cele cinci partide ale Elveției de la EURO 2024.