Selecționerul Luis de la Fuente a transmis un mesaj războinic înaintea finalei EURO 2024: Spania - Anglia

Luis de la Fuente a transmis un mesaj războinic înaintea finalei EURO 2024

Antrenorul Luis de la Fuente este foarte precaut înaintea meciului de pe Olympiastadion. Cu toate acestea, el spune că Spania are motive întemeiate pentru care să viseze la câștigarea trofeului.

"Sunt mândru să văd tot procesul prin care am trecut. Nu am primit niciun cadou, totul a fost obținut pe munca noastră. Avem tot dreptul să fim mândri de ce am realizat până acum, merităm să fim în finală.

Dacă vom juca la fel cum am făcut-o în ultimele meciuri, avem o șansă bună de a câștiga trofeul. Avem foarte mult respect față de acest adversar, față de Anglia, dar în același timp știm ce putem să punem în teren. Sunt gata să luptăm până în ultimul moment. Ne gândim numai la victorie, nu avem altceva în minte", a declarat Luis de la Fuente, citat de Mundo Deportivo.

Ca selecționer, Luis de la Fuente a mai câștigat Campionatul European U19 (2015), respectiv Campionatul European U21 (2019). Astfel, dacă va câștiga și EURO 2024, va obține a treia medalie la un European alături de o reprezentativă a Spaniei. De asemenea, el a mai triumfat cu naționala de seniori în finala Ligii Națiunilor de anul trecut.

De-a lungul istoriei, Spania a jucat alte 4 finale de EURO și s-a impus în 3 dintre ele (1964, 2008 și 2012), fiind la egalitate cu Germania, în ceea ce privește numărul de titluri deținute. În cea de-a cincea finală disputată, Spania poate deveni singura națională cu 4 cupe europene.

De partea cealaltă, Anglia nu a câștigat niciodată Campionatul European de fotbal pentru seniori.