Selecționerul Belgiei, revoltat după meciul cu România: ”Trebuia să le dăm cinci goluri!” + A remarcat un singur tricolor

În meciul disputat la Koln, tricolorii nu au putut repeta prestația magistrală din meciul cu Ucraina, iar calitatea net superioară a belgienilor și-a spus cuvântul. Youri Tielemans a deschis scorul după doar două minute, iar Kevin De Bruyne a stabilit scorul final în minutul 80, cu un gol controversat la care românii au cerut fault în atac. ”Diavolii Roșii” au avut și un gol anulat pentru ofsaid, al lui Romelu Lukaku.

Domenico Tedesco: ”Trebuia să marcăm cinci goluri! Portarul a fost briliant!”

La conferința de presă susținută la finalul înfruntării, Domenico Tedesco a transmis că, în opinia sa, ”Diavolii Roșii” ar fi trebuit să se impună la o diferență mai mare de scor.

Totuși, selecționerul belgienilor spune că pe lângă unele ratări ale jucătorilor săi, au fost și alte detalii care au împiedicat majorarea diferenței de pe tabelă: ofsaid-ul milimetri, o respingere de pe linia porții, dar și paradele lui Florin Niță, singurul jucător al României remarcat de Tedesco.

”Singura diferență față de primul meci este că am marcat de două ori. Împotriva Slovaciei, am fost conduși destul de repede și nu am mai putut să reintrăm în meci. Bineînțeles, îmi place mai mult ce s-a întâmplat astăzi și nu doar pentru că am câștigat.

Sistemul nu a fost neapărat schimbat. Teoretic, Tielemans nu a jucat mai sus decât Mangala, dar România a lăsat mai multe spații, iar structura echipei s-a schimbat puțin.

Ar fi trebuit să marcăm mai multe goluri, suntem conștienți de acest lucru, același lucru s-a întâmplat și împotriva Slovaciei. Acum am marcat de două ori și s-a mai dus din presiune, dar trebuia să marcăm patru sau cinci goluri în seara asta.

Este regretabil faptul că avem nevoie de atât de multe ocazii, chiar dacă uneori este vorba despre detalii, un ofsaid milimetric, un hanț, portarul care în această seară a fost briliant, o respingere de pe linia porții”, a spus Domenico Tedesco la conferința de presă.

VIDEO Rezumatul partidei Belgia - România 2-0