Selecționerul Edi Iordănescu a fost întrebat despre eventualele modificări pe care le va efectua în primul 11 pentru partida de sâmbătă contra Belgiei.

"Trebuie să fie o strategie foarte bine definită pe care să o ajustezi pe parcurs. Sunt factori pe care nu îi poți influența și care te pot trimite într-o direcție sau alta. Dacă acum am avut o zi în plus, la ultimul joc, Slovacia va avea o zi în plus și contează foarte mult.

Încercăm să gestionăm cât mai bine aceste lucruri. Multe schimbări cu siguranță nu vor fi pentru că am avut timp suficient să ne recuperăm, cu toate că va fi nevoie de un consum fantastic de energie, pentru a avea o prestație așa cum românii noștri așteaptă”, a declarat Edi Iordănescu, într-o conferință de presă.

Vineri, în grupa României, Ucraina a învins Slovacia, scor 2-1. Toate echipele păstrează şanse de calificare în acest moment, trei dintre ele având câte trei puncte (Belgia fără punct).

Celălalt meci din grupă va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, la Koln, între România şi Belgia. Ultimele partide din grupă sunt programate pe 26 iunie, Slovacia - România (Frankfurt, 19:00) şi Ucraina - Belgia (Stuttgart, 19:00).