”Rușinos!” Scandal imens la EURO, după Croația - Albania: ”Omorâți-i pe toți!” 

Fanii albanezi au afișat steaguri și bannere împotriva Serbiei. Printre mesajele afișate au fost ”KLA” (n.r. Armata Eliberării statului Kosovo) și ”Kosovo este Albania”.

Scandal uriaș după Croația - Albania

”Omorâți sârbii, omorâți cetnicii (n.r. mișcare paramilitară regalistă)!”, au scandat la unison fanii albanezi și cei croați, conform blic.rs.

”După simbolurile scandaloase afișate de albanezi, ’KLA’, și steagurile cu mesajul ’Kosovo este Albania’, precum și steagul Albaniei Mari, au fost și scandări rușinoase din tribune. Fanii albanezi au scandat ’Omorâți sârbii’ și ’Omorâți cetnicii’. Momentele rușinoase petrecute la EURO 2024 au fost puse în scenă de fanii care au creat deja un haos general oriunde și-au făcut apariția”, au scris jurnaliștii sârbi.

Federația din Albania, cât și cea din Serbia au fost sancționate de către UEFA cu câte 10.000 de euro pentru comportamentul suporterilor din prima etapă a grupelor EURO 2024. Și atunci, ultrașii celor două reprezentative au afișat ”mesaje provocatoare, nepotrivite pentru o competiție sportivă”.

În plus, albanezii au mai primit o amendă de 27.000 de euro pentru că au fost folosite materiale pirotehnice, au fost aruncate obiecte din tribune și pentru că unii suporteri au pătruns pe teren.

După evenimentele petrecute la meciul Croația - Albania, sârbii au cerut sancțiuni suplimentare la UEFA pentru Albania, dar și pentru croați: ”Trebuie să reamintim faptul că Serbia s-a ales cu sancțiuni din partea UEFA pentru, așa cum s-a spus, afișarea unor steaguri interzise. Rămâne de văzut dacă același deznodământ îi va aștepta și pe albanezi”.

