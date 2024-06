Ronald Koeman, făcut praf de presa olandeză înaintea meciului cu România! "Îngrozitor"

Selecționerul echipei naționale a Olandei, Ronald Koeman, se confruntă cu critici acerbe din partea presei olandeze, după prestația dezamăgitoare a echipei în faza grupelor de la EURO 2024.

După înfrângerea suferită în fața Austriei, scor 3-2, Olanda a terminat grupa pe locul trei și o va întâlni pe selecționata României în optimile de finală.

Presa batavă, nemulțumită de Koeman

Koeman se află la a doua sa aventură pe banca tehnică a Olandei, însă prestațiile echipei sub conducerea sa au lăsat de dorit.

Publicația olandeză De Telegraaf a scos în evidență lipsa de explicații oferite de Koeman cu privire la motivele eșecului în fața Austriei.

Criticii au punctat faptul că selecționerul nu a trebuit să răspundă pentru gafele din acel meci, deoarece imediat atenția s-a mutat pe meciul următor cu România.

„Având în vedere că, a doua zi după eșecul cu Austria, se punea accentul pe meciul din 16-imile de finală cu România, nu a trebuit să răspundă pentru gafa din ultimul meci din grupă”, au scris jurnaliștii de la De Telegraaf.

Declarațiile evazive ale lui Ronald Koeman

La conferința de presă de după meciul cu Austria, Koeman a fost destul de evaziv în explicațiile sale și a menționat doar faptul că au fost multe greșeli fără a intra în detalii specifice despre motivele acestora.

„Pot enumera destul de multe greșeli. Am început foarte prost. Nu ne-am apărat bine. Nu am fost agresivi, a fost o lipsă de presiune și am pierdut și mingea, mai ales la start, așa că a fost foarte rău. Jucătorii au alergat mult, dar nu pe poziții, așa că a fost îngrozitor, foarte rău. Noi nu am controlat meciul cu Austria”, a declarat Koeman, la conferința de presă.

De asemenea, selecționerul a recunoscut responsabilitatea pentru înfrângere, dar a evitat să abordeze întrebări privind viitorul său în cazul unui nou eșec.

„Sunt responsabil pentru acest meci. Suntem încă în etapa următoare și trebuie să joace mult mai bine cu această echipă. Dacă eșuăm, poți să-mi pui din nou această întrebare”, a concis antrenorul.