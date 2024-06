Olanda, campioană europeană în 1998, s-a impus în primul meci al său de la EURO 2024, prin golurile marcate de Cody Gakpo (29) şi Wout Weghorst (83), după ce Polonia a deschis scorul prin Adam Buksa (16).

În timpul partidei cu Polonia, Ronald Koeman a fost surprins într-o ipostază jenantă, iar reacțiile nu au întârziat să apară pe reacțiile de socializare.

"Cât de scârbos", "Ronaaald, ce faci?", "I s-a făcut foame?", "Nu ar fi trebuit să primească un cartonaș roșu pentru gestul ăsta?", au fost doar câteva dintre mesaje.



"Ar fi trebuit să conducem cu 4-1 la finalul primei reprize, dar este vina noastră, nu am reuşit să înscriem", a spus selecționerul în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de la Hamburg.

"Polonezii au fost aproape să înscrie al doilea gol dar am avut noroc, am ajuns să înscriem noi", în finalul finalul meciului, a adăugat selecţionerul olandez.

"Asumându-ne riscuri cu mult presing, echipa a jucat mai bine, am fost în situaţia de a înscrie multe goluri, aşa că trebuie să fim mai eficienţi" pe viitor", a adăugat el.

