La finalul meciului, Ciprian Marica a remarcat o statistică surprinzătoare: georgienii au marcat fără să tragă un șut pe poartă.

Georgia a deschis scorul în minutul 18, însă marcator a fost spaniolul Robin Le Normand.

Georgia, fără șut pe spațiul porții

"Cred că iar e un lucru care nu s-a mai întâmplat de prea multe ori în istorie. Georgia nu trage niciun șut pe spațiul porții și marchează un gol.

Deci în prima repriză, deloc, am zis că poate în a doua repriză o reglează. Are zero șuturi pe poartă și marchează un gol. 25 de șuturi la poartă pentru spanioli și doar trei pentru georgieni. E diferență mare", a spus Ciprian Marica la PRO TV.

În sferturile de finală Spania se va duela cu Germania, vineri, de la ora 19:00, la Stuttgart.

