Recordmenul de la EURO 2024 a dat cărțile pe față: ”Vreau să devin legenda Barcelonei”

Sâmbătă seară, Spania a întâlnit-o pe Croația (3-0) în prima etapă din faza grupelor de la EURO 2024. Lamine Yamal a fost titular și a devenit, astfel, cel mai tânăr jucător din istorie care a evoluat la Campionatul European. Mai mult, fotbalistul a și pasat decisiv la golul trei al ibericilor.

Cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și cu un contract scadent până în iunie 2026 la FC Barcelona, Lamine Yamal a dezvăluit că vrea să devină în viitor o legendă a grupării catalane.

”Sper să devin o legendă. Vreau să stau aici și să dau tot ce mai bun din mine pentru mulți ani”, a spus Lamine Yamal, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X

???????????? Lamine Yamal on his future: "I hope to become a Barça legend. I want to stay here and do my best for many years", told @partidazocope.

Barcelona have already prepared their new contract proposal for Lamine in July 2025, when he will turn 18. pic.twitter.com/Q2lsFOoT2E