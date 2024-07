România a fost eliminată în faza optimilor de la EURO 2024, după ce a fost învinsă de Olanda, în optimile de finală, scor 3-0.

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii nefaste în grupă. Cody Gakpo (20) şi Donyell Malen (83, 90+3) au marcat golurile unei victorii meritate.

Reacția lui Gică Hagi, după eliminarea din optimi

"Au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune. Când ieși din grupe întâlnești adversari foarte buni. Am avut oportunitățile noastre cât de cât, dar s-a văzut că Olanda a fost superioară atât colectiv, cât și individual. A avut controlul meciului. Noi am făcut cât am putut. E un proces, din orice meci înveți, trebuie să vezi înainte.

Trebuie să te gândești ce ai de făcut, să devenim și mai buni. Ei ne-au arătat că pot, acum rămâne să lucreze foarte bine.

Face parte din fotbal, e sport de contact (n.r. - la accidentarea lui Ianis Hagi).

Felicitări tuturor! Toată România merită, am făcut România iar cunoscută. Important e că au făcut foarte bine, să avem încredere și curaj. Și mai multă personalitate. A progresa trebuie să fie un cuvânt foarte important.

Mândru de echipa României!

Nu e problema mea, nu sunt întrebările mele (n.r. - despre prelungirea contractului lui Edward Iordănescu)", a declarat Gică Hagi, în direct la PRO ARENA.