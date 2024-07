Reacția lui Virgil van Dijk după ce Olanda s-a calificat în semifinalele EURO 2024: ”Ne dorim ca acest vis să devină realitate!”

Virgil van Dijk: ”Cu toții ne dorim ca acest vis să devină realitate!”

Virgil van Dijk a fost extrem de fericit după calificarea în semifinalele EURO 2024 și a ținut să își felicite colegii pentru efortul depus în meciul cu Turcia. Totuși, căpitanul Olandei a remarcat și unele greșeli în defensiva Olandei.

Întrebat despre semifinala contra Angliei, Van Dijk a mărturisit că se așteaptă la un meci extrem de dificil.

”Sunt foarte mândru de acești băieți. Am început destul de bine, apoi ne-am pierdut atenția și am pierdut mingi în zone periculoase. Asta i-a făcut mai periculoși pe contraatac, chiar dacă nu am cedat foarte mult. În a doua repriză, a trebuit să ne păstrăm calmul și să ne folosim de șansele pe care le avem. Ne-am descurcat bine.

Nu ne-am pierdut speranța că vom egala. Asta ar fi fost foarte grav. Trebuie să faci tot ce poți și exact asta am făcut. Am reușit să ne calificăm împreună și am făcut tot ce am putut pentru a ajunge în semifinală.

Acum este timpul să ne refacem și să ne pregătim pentru încă un meci dificil. Cu toții ne dorim ca acest vis să devină realitate și suntem cu un pas mai aproape. Vom vedea cum ne vom descurca în următorul meci”, a spus Virgil van Dijk la finalul meciului.

VIDEO Rezumat Olanda - Turcia 2-1