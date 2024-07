Xavi Simons (21 de ani), care a evoluat în sezonul precedent la RB Leipzig, sub formă de împrumut de la PSG, este foarte aproape de un transfer la Bayern. Chiar dacă s-a zvonit că olandezul va lua o decizie după finalul campaniei de la EURO 2024, se pare că lucrurile se vor mișca mult mai repede.

Simons a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în privința unui transfer. Bavarezii i-au oferit un salariu brut de șase milioane de euro, cu posibilitatea de a ajunge la o remunerație anuală de 12 milioane de euro.

Mijlocașul olandez nu a stat foarte mult pe gânduri când a venit oferta din partea fostei campioane a Germaniei și i-a informat deja pe cei de la PSG cu privire la decizia sa de a pleca de la clubul parizian, scrie jurnalistul Fabrice Hawkins.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermakrt, Xavi Simons este cel mai bine evaluat jucător din lotul lui Ronald Koeman, cu o cotă de piață de 80 de milioane de euro.

