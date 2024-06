Înainte de startul turneului final din Germania, Radu Drăgușin a fost primul care a susținut o conferință de presă, în care a oferit primele impresii după sosire.

"Suntem fericiți că ne aflăm aici, că sute de fani au venit să ne vadă la primul antrenament. Sper să fie la fel de mulți și la meciuri. Avem parte de facilități extraordinare, avem toate condițiile să facem un turneu bun.

Este foarte mult entuziasm, am văzut cum ne-au primit oamenii, câți români au fost aici pentru noi. Este un sentiment de mândrie, pentru că este un lucru la care am muncit, pe care ni l-am dorit.

Starea de spirit nu s-a schimbat, nici măcar după aceste două teste pe care le-am avut, pentru că și atitudinea și atmosfera ne-au calificat. Am înțeles acest lucru și vrem să menținem pe toată perioada.

Noi am plecat de la ultimul meci cu gândul că vrem să ieșim din grupă. Acesta este obiectivul nostru și cred că este un obiectiv pe care putem să-l atingem, pentru că mereu am fost under dog. Majoritatea nu a crezut că putem face asta, să ne calificăm. Trebuie să avem încredere că putem face un EURO bun. Nu cred că suntem outsiderii grupei.

Suntem încrezători, mai uniți ca niciodată. Aceste amicale ne-au dat multe răspunsuri, pentru că am fost foarte sinceri cu noi. Sunt de părere că suntem pregătiți pentru acest turneu.

Statistic, primele două meciuri din grupe sunt închise. Echipele nu riscă, sunt așezate. Trebuie să fim echilibrați, nici să ne aruncăm, nici să avem o abordare foarte moale. Trebuie să analizăm foarte bine adversara", a declarat Radu Drăgușin, într-o conferință de presă.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);