Primește premiul pentru "cea mai stupidă accidentare" și ratează EURO 2024

Un astfel de exemplu vine din Cehia. Mijlocașul Michal Sadilek (25 de ani) a fost integralist, vineri, în amicalul cu Malta, câștigat clar, 7-1. O zi mai târziu, fotbalistul legitimat la Twente a căzut de pe bicicletă în timp ce se îndrepta spre hotel și s-a rănit la picior.

Accidentarea lui Sadilek s-a dovedit a fi una serioasă. El a suferit o contuzie puternică la tibie și va rata EURO 2024, a anunțat Federația din Cehia, într-un comunicat oficial.

"Premiul pentru cea mai stupidă accidentare merge la cehul Michal Sadilek, care va regreta cu siguranță plimbarea cu bicicleta", a scris publicația belgiană DHnet.

Michal Sadilek (24 de meciuri și un gol la naționala Cehiei), a participat la EURO 2020, când naționala sa a ajuns până în sferturile de finală.

Sadilek, legitimat la Twente Enschede din 2022, a evoluat constant în ultimul sezon din Eredivisie. A strâns 31 de meciuri, un gol și trei pase decisive în campionat, iar cu echipa sa de club a participat și în preliminariile Conference League.

