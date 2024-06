"Oameni demni, curajoși, mândri de cine sunt!" Mesaj emoționant primit de Edward Iordănescu de la un prieten

Tricolorii așteaptă acum ultima etapă din grupe, care va decide clasamentul final și eventuala adversară din optimile Euro 2024.

România va întâlni Slovacia în ultimul meci din Grupa E, miercuri de la ora 19:00, pe stadionul din Frankfurt, iar un rezultat pozitiv i-ar asigura calificarea în optimile de finală.

Fanii tricolori aflați în Germania așteaptă și ei cu nerăbdare meciul cu Slovacia, după cum o demonstrează și mesajul primit de selecționerul Edward Iordănescu de la un prieten și pe care l-a împărășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

"Azi am primit un mesaj de la un prieten, un român adevărat. Un naționalist convins!! Mesaj pe care îl împart cu voi: 'Stau în hotel și încep să fie din ce în ce mai mulți români. O să îi simțiți dacă stați aici. Partea interesantă că sunt foarte diverși, e o Românie în miniatură. Poate ne despart multe, dar ne apropie o idee de a fi demni, mândri de ceea ce suntem. Nu ne mai ascundem că suntem români, nu punem privirea în pământ când suntem întrebați de unde suntem. Ne uitam în ochii lor și spunem: 'din Romania'. Suntem demni. În teren așa am văzut, oameni demni, curajoși, mândri de cine sunt, de unde vin, de ce vor, de unde or să ajungă. Mândri că suntem în galben. Mandri să ne cântăm imnul și să fluturăm steagul. Voi acolo în teren, sunteți NOI, acei NOI care nu suntem mai prejos ca nimeni, care călcăm apăsat și luăm ceea ce este al nostru, fără ezitare, fără rușine și fără milă. E dreptul nostru, unul câștigat. Ați reușit să faceți asta, acolo pe scena asta să fiți ceea ce merităm să fim, o nație de oameni demni, talentați și conștienți de valoarea lor. Mulțumim pentru asta! Pășim mai departe! Hai România ????????????????????????❤️❤️❤️!'", a fost mesajul publicat de Iordănescu jr. pe contul personal de Facebook.

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.

Clasament Grupa E

România – 3 puncte (golaveraj 3-2) Belgia – 3 puncte (golaveraj 2-1) Slovacia – 3 puncte (golaveraj 2-2) Ucraina – 3 puncte (golaveraj 2-4)

Situația calificării

România se poate califica în optimile de finală în următoarele scenarii:

Victorie cu Slovacia: România este sigură de calificare.

Egalitate cu Slovacia: România se califică datorită golaverajului superior.

Înfrângere cu Slovacia: România are nevoie ca Belgia să învingă cu Ucraina și să aibă rezultate favorabile în cel puțin două dintre celelalte grupe pentru a se califica de pe locul 3 - Detalii AICI.

Programul meciurilor României la EURO 2024