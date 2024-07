Întreaga brigadă de la meciul Olanda - Anglia va fi din Germania. Felix Zwayer va fi ajutat la cele două linii de Stefan Lupp și Marco Achmuller, în timp ce al patrulea oficial a fost delegat Daniel Siebert. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert, Christian Dingert și Marco Fritz.

Pentru Felix Zwayer va fi al patrulea meci pe care îl conduce de la centru la EURO 2024, după Italia - Albania 2-1, Turcia - Portugalia 0-3 și România - Olanda 0-3. Germanul a fost al patrulea oficial în sferturi, la un alt duel al Olandei, contra Turciei (2-1).

Zwayer, arbitru contestat de mulți microbiști români după anumite decizii luate în meciul România - Olanda 0-3, ridică anumite semne de întrebare și în presa internațională, după ce a fost delegat la partida din semifinală.

Presa internațională amintește despre conflictul dintre Felix Zwayer și Jude Bellingham, care a izbucnit în decembrie 2021, după un meci Borussia Dortmund - Bayern Munchen 2-3. Acum, cei doi vor fi din nou față în față, Bellingham din postura de jucător al Angliei.

După acel meci, Jude Bellingham, jucător al Borussiei la momentul respectiv, a criticat prestația lui Felix Zwayer, nemulțumit că echipa sa nu a primit un penalty. Mai mult, englezul amintea despre scandalul în care germanul a fost implicat în 2005, când a fost suspendat pentru luare de mită.

"La cel mai tare meci al Germaniei a fost delegat un arbitru care a trucat meciuri înainte. La ce vă așteptați?", spunea Bellingham, în decembrie 2021. Englezul reclama un penalty neacordat Borussiei și o lovitură de la 11 metri dictată cu ușurință pentru Bayern, după un henț al lui Hummels.

"Nu știu la ce se gândește UEFA când îl trimite pe Zwayer la meciul Angliei. În 2021, Bellingham îmi spunea asta după meci și a fost amendat cu 40.000 de euro de oficialii fotbalului german", a comentat azi Jan Aage Fjørtoft, de la ViaPlay, chiar cel care îl intervieva pe Jude Bellingham în 2021.

