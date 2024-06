Căpitanul Nicolae Stanciu a sintetizat în câteva cuvinte victoria uriașă din prima etapă a Grupei E din cadrul Campionatului European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina.

Reacția lui Nicolae Stanciu după România - Ucraina 3-0

Mijlocașul de la Damac a înscris superb, de la 17 metri, cu o execuție marcă înregistrată. Imediat după confruntarea de la Munchen, fotbalistul născut în Alba Iulia a vorbit în direct la Pro TV.

"Cred că nașterea fetițelor mele e cea mai fericită zi și cea de azi. Ceea ce am trăit azi nu se mai poate repeta, e de neegalat, vreau să le mulțumesc eu și colegii mei suporterilor. Ceea ce am simțit la intonarea imnului e nemaipoment, am jucat pentru toți românii de pretutindeni.

Mă bucur că mi-a ieșit azi (n.r.: despre golul marcat). Pentru mine nu e important să fiu pe lista marcatorilor, tot ce-mi doresc e ca naționala e să aibă victorii - nici pe mine nici pe colegii mei nu ne interesează cine e marcatorul", a declarat Nicolae Stanciu, imediat după meci, într-un dialog cu Matilda Popa, în emisiunea Studio EURO 2024 de la Pro TV.

România - Ucraina 3-0

ROMÂNIA: Niţă – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – M. Marin (AD. Rus 75), Fl. Coman (Mihăilă 62), R. Marin, Man (I. Hagi 62), Stanciu (Racoviţan 87) – Drăguş (Puşcaş 75). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

UCRAINA: Lunin – Konoplya (Tymchyk 72), Zabarniy, Matvyenko, Zinchenko – Shaparenko (Yaremchuk 62), Stepanenko (Brazhko 62) – Tsygankov (Yarmolenko 62), Sudakov (Malinovskyi 83) , Mudryk – Dovbyk. SELECŢIONER: Serghei Rebrov.

Cartonaşe galbene: R. Marin 79 / Konoplya 67

Arbitri: Glenn Nyberg – Mahbod Beigi, Andreas Soderqvist (toţi din Suedia) – Espen Eskas (Norvegia)