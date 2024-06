În contradicție cu majoritatea jucătorilor, care își schimbă constant modelul de adidași, Toni Kroos a rămas fidel modelului Adidas Adipure 11Pro, din 2013.

În sezonul în care încă evolua la Bayern Munchen, neamțul a purtat pentru prima dată Adidas Adipure 11Pro, iar de atunci nu a mai renunțat la acest model.

"Când am lansat această linie în 2008, Toni a fost ales unul dintre promotori. Apoi, când a apărut modelul Adipure 11Pro s-a îndrăgostit de el.

Este materialul care îi place. Pielea reprezintă elementul cheie. Am conceput acest model pentru a face atingerea mingii cât mai moale și naturală. Toni este jucătorul cel mai reprezentativ pentru acest lucru. Uitați-vă cum controlează mingea și cât de precisă este prima sa atingere.

Am încercat să-l determinăm să probeze alt model, răspunsurile au fost mereu negative", a declarat Bjorgvin Hreinsson, oficial Adidas, potrivit The Athletic.

Toni Kroos washing his iconic Adidas boots by himself.

A simple man who does great things! ???? pic.twitter.com/NY8YGsOsJO