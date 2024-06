Modul inedit în care Valentin Mihăilă l-a descris pe Edward Iordănescu: "A fost șmecher"

"Tricolorii" pregătiți de Edward Iordănescu vor da nas în nas cu naționala Ucrainei, iar Valentin Mihăilă a dezvăluit că este nerăbdător să joace primul meci la turneul final.

"Sunt foarte fericit că sunt la echipa naţională. Este visul oricărui copil să fie la Euro-2024. De asta m-am apucat de fotbal. De când eram mic îmi doream să reprezint România la un turneu final. Punctul nostru forte este grupul, el a făcut diferenţa. Simt o energie bună în grup, ne încărcăm unul pe celălalt, cred că vom ioeşi din grupe.

Primul meci este cel mai important. Simt meciul bine, cu toţii ne gândim la primul meci şi abia aşteptăm. Am văzut multe meciuri ale Ucrainei, analizăm fiecare jucător în parte. S-au calificat pentru că au fost uniţi, şi la ei grupul a făcut diferenţa. Ne-am format relaţii de prietenie şi în afara terenuluo. Cu dennis am o prietenie strânsă de când jucăm în Italia. Ne cunoaştem de la grupele de juniori şi Under 21 şi am produs un impact când am reuşit să ajungem aici", a spus Valentin Mihăilă pentru FRF.

Iordănescu, lăudat de Mihăilă

Mihăilă este de părere că România are șanse să treacă de grupe, deoarece Edi Iordănescu a reușit să unească echipa și să-i facă pe jucători să lupte pentru echipă, renunțând la individualități.

"Cred că a fost şmecher. A reuşit să ne pună în slujba echipei pe toţi, să nu ne gândim în plan personal, ci colectiv. Acum doi ani nu eram la fel de uiniţi. A reuşit să ne pună la punct şi a fost acest grup. Ne-0a arătat cum trebuie sp ne comportăm în teren, să fim toţi pentru uniul şi unul pentru toţi.

Mister a ştiut să ne motiveze şi să punem în practică pe teren ce am făcut la antrenamente. Nu toţi avem aceleaşi caractere, nu este uşor să gestionezi un vestiar. A reuşit să creeze o familie.Mereu ne-a spus că va fi primul care îşi va asuma greşeala şi cred că şi ăsta a fost un gest frumos", a mai spus Mihăilă.

Programul României la Euro

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

