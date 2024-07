Campionatul European din 2024 este organizat de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO în perioada 14 iunie - 14 iulie.

Mihai Stoica, manager general FCSB, a avut o reacție categorică la adresa lui Nicolae Stanciu, căpitanul României și fostul jucător de la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a menționat că în afară de golul fotbalistului cu Ucraina, Stanciu nu a avut evoluții bune la acest turneu final.

MM Stoica a pus la colț un internațional român după eliminarea de la EURO 2024: ”Gol fenomenal, dar în rest?!”

”Stanciu a deschis balul, execuţia lui concurează cu şanse reale pentru titlul de cel mai frumos gol al acestui turneu. Nu ştiu unde eram dacă nu marca acel gol fenomenal. Golul acela ridică mult media, dar în rest... Nu a avut evoluţii la nivelul la care ne-a arătat că poate să joace”, a spus Mihai Stoica la televiziunea PrimaSport.

Cotat la 4.5 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul a fost titular în toate cele patru meciuri ale României de la EURO 2024: 3-0 vs. Ucraina, 0-2 vs. Belgia, 1-1 vs. Slovacia și 0-3 vs. Olanda.

Echipele de start

România: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș - Marin, Stanciu, R. Marin - Man, Drăguș, Hagi

Rezerve: Moldovan, Târnovanu - Rus, Nedelcearu, Alibec, Cicâldău, Pușcaș, Mihăilă, Olaru, Sorescu, Racovițan, Bîrligea, Șut

Olanda: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake - Schouten, Simons, Reijnders - Bergwijn, Depay, Gakpo

Verbruggen - Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake - Schouten, Simons, Reijnders - Bergwijn, Depay, Gakpo Rezerve: Bijlow, Flekken, Blind, Brobbey, De Ligt, Frimpong, Geetruida, Maatsen, Malen, Van de Ven, Veerman, Weghorst, Wijnaldum, Zirkzee

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)



REZUMAT | România - Olanda 0-3 pe www.sport.ro