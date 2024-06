Lovitura de start a fost dată de Marius Lăcătuş, simbolul Stelei, jucător cu 10 titluri de campion în Liga 1, deținător al Cupei Campionilor Europeni și al Supercupei Europei.

Marius Lăcătuș, lovitura de start simbolică la România - Liechtenstein

Aplaudat la scenă deschisă, fostul șeptar cu 83 de meciuri și 13 goluri în prima reprezentativă a pășit apăsat pe gazonul modernei arena din Bulevardul Ghencea.

A salutat publicul și i-a urat succes lui Edward Iordănescu, selecționerul României. Pentru Lăcătuș a fost o zi maraton întrucât după-amiază și-a lansat cartea.

Cartea "Lăcă7uş - 7 paşi", dedicată "Fiarei", a fost lansată, vineri, în ziua în care Clubul Sportiv al Armatei Steaua a aniversat 77 de ani de la înfiinţare.

"Nu a fost uşor să accept această carte pentru că nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Dar când am înţeles că această carte este pentru a-i convinge pe cei tineri să facă sport, să facă mişcare, nu numai fotbal, sigur că am fost de acord. În plus, noua generaţie dacă nu m-a văzut jucând, are acum posibilitatea să mă descopere şi să citească în carte interviuri cu jucători foarte mari, foşti mari antrenori şi conducători. Eu sper ca această carte să aibă un impact pozitiv asupra celor tineri", a spus Lăcătuş.

ROMÂNIA: 12. Moldovan – 3. Drăguşin, 7. Sorescu, 8. Cicâldău, 9. Puşcaş, 14. Hagi-cpt., 15. Şut, 17. F. Coman, 21. Olaru, 22. Mogoş, 24. Racoviţan. Selecţioner: Edward Iordănescu

Rezerve: 1. Niţă, 16. Târnovanu, 26. Sava – 2. Raţiu, 5. Nedelcearu, 6. M. Marin, 10. Stanciu, 11. Bancu, 13. Mihăilă, 19. Drăguş, 20. Man, 23. Grameni, 25. Bîrligea

LIECHTENSTEIN: 1. Büchel-cpt. – 20. Wolfinger, 5. Beck, 3. Göppel, 23. Oberwaditzer, 13. Kindle – 17. Lüchinger, 7. Büchel, 8. Sele – 11. Salanovic, 18. Kranz

Rezerve: 12. Ospelt (GK), 21. Lo Russo (GK) – 2. Graber, 6. Weissenhofer, 9. Saglam, 10. Luque Notaro, 15. Marxer, 16. Hasler, 19. Jäger, 22. Beck

Selecţioner: Konrad Fünfstück