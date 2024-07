Manuel Neuer, în istoria fotbalului european! Recordul doborât la meciul Spania – Germania

Manuel Neuer, fotbalistul german cu cele mai multe apariții la un turneu final

Așa cum se anticipa, Manuel Neuer a fost titularizat pentru meciul Spania – Germania, din sferturile de finală ale Campionatului European.

Odată cu această titularizare, starul din poarta Germaniei și a lui Bayern Munchen a doborât un record impresionant deținut de Bastian Schweinsteiger, pentru cele mai multe apariții ale unui fotbalist german la un turneu final.

38 de ani are Manuel Neuer.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Manuel Neuer, conform Transfermarkt.

Manuel Neuer a ajuns la 39 de apariții la un turneu final, iar la nivel european, goalkeeper-ul este depășit doar de Cristiano Ronaldo, care a ajuns la 51 de apariții.

