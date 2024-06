Lucian Sânmărtean a retrăit amintiri de la ultimul turneu final la care a participat naționala României, în cadrul emisiunii "Emoții Europene", moderată de Cătălin Oprișan și Andru Nenciu.

Lucian Sânmărtean: "Stăteam și mă uitam"

Fostul internațional român a fost întrebat despre cel mai bun meci făcut din cariera sa. Sănmârtean, în schimb, a preferat să vorbească despre cea mai frumoasă partidă din care a făcut parte, înfrângerea în fața celor de la Manchester United, scor 0-5, în care idolul său, englezul Ryan Giggs, a făcut show.

"Cea mai frumoasă partidă la care am luat parte și în care am pierdut cu 5-0 a fost în Champions League, împotriva lui United, în care am descoperit întradevăr cât de mari sunt acei jucători din Premier League. Stăteam și mă uitam la Ryan Giggs, care alerga pur și simplu printre noi. Îi vedeam numărul din spate si încercam să trag de mine, unde trebuie să ajung, la ce nivel de intensitate trebuie să ajung, ce pregătire trebuie să fac ca să pot ajunge la nivelul lor", a declarat Lucian Sânmărtean, în cadrul emisiunii "Emoții Europene".

