Lovitură pentru olandezi înaintea meciului cu România din optimile EURO 2024: ”Este în pericol să nu aibă loc!”

România a avut una dintre cele mai impresionante galerii la EURO 2024. Suporterii români au avut un aport considerabil în parcursul formidabil al echipei naționale la turneul final.

Zeci de mii de români i-au urmărit pe tricolori peste tot, în cantonamentul din Wurzburg, la Munchen, Koln sau Frankfurt și i-au încurajat tot timpul, în momentele de glorie precum partida cu Ucraina, dar și în cele mai dificile momente așa cum a fost eșecul cu Belgia.

În optimile de finală, echipa națională va întâlni un adversar Olanda cu o galerie la fel de frumoasă. Fanii olandezi, la fel ca cei români, au impresionat întreaga Europa cu coregrafiile și paradele de la EURO 2024. Înainte de fiecare meci al ”Portocalei Mecanice” de la turneul final, olandezii au făcut spectacol pe străzi.

Mii de suporteri olandezi, îmbrăcați în culorile naționalei, au cântat și au dansat în sincron pe străzile din Germania, însă acest lucru se pare că nu va fi posibil înaintea meciului cu România. Distanța din centrul orașului și până la stadionul din Munchen este destul de lungă, iar fanii nu pot face deplasarea pe jos.

”Spre deosebire de celelalte orașe gazdă, este un drum lung din centrul orașului până la stadion. Durează două ore să ajungi la Allianz Arena. Înainte de acest turneu final, nu a fost niciodată o paradă către acest stadion”, au scris cei de la sportnieuws.nl.

NETHERLANDS FANS IN BERLIN turn city streets into one gigantic Oranje Rave ahead of their match with Austria. Here for all of the Euro Dance Party vibes. ????????????????pic.twitter.com/NU2ZTn54BU