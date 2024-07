Lobby pentru transferul unui star de la EURO 2024: ”Ar fi o mutare spectaculoasă”

Naționala Spaniei a avut un parcurs formidabil până acum la EURO. Și-a câștigat toate meciurile din grupe, iar în optimi a trecut fără emoții de Georgia cu 4-1. În sferturi o așteaptă Germania.

Unul dintre spaniolii care au strălucit la acest EURO e Nico Williams, winger-ul cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate care se află la Athletic Bilbao din iulie 2021.

Pedri, vedeta Barcelonei, a vorbit despre Williams, despre care a spus că ar fi ”un transfer spectaculos” pentru gruparea din Catalunia.

”Nico Williams ar fi un transfer spectaculos pentru noi la Barcelona, ar fi incredibil. E un jucător care a arătat deja de ce e capabil. Sper că va veni la noi”, a spus Pedri pentru Mundo Deportivo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare pe rețelele social media.

