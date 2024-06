Francezii s-au impus la limită grație unui autogol semnat de Wober. Faza a pornit însă de la Kylian Mbappe, care a avut o pătrundere frumoasă prin flancul drept și a centrat în careul advers. Wober a încercat să respingă, dar a trimis în propria poartă.

Kylian Mbappe a fost și protagonistul unei ratări imense în minutul 55. Atacantul Cocoșului Galic a scăpat singur cu portarul, însă a șutat pe lângă poartă, într-o manieră care nu îi este deloc caracteristică.

Jucătorul care a va îmbrăca tricoul lui Real Madrid din următorul sezon a fost urmărit de ghinion în meciul cu Austria, pentru că, în minutul 85, a încercat să trimită cu capul spre poarta adversă, dar s-a ciocnit de un adversar și a rămas întins pe gazon.

Portarul austriecilor a cerut de urgență intervenția echipei medicale, după ce a observat cum arăta nasul lui Mbappe. Starul Franței s-a ales cu nasul rupt și a fost nevoit să părăsească terenul. Didier Deschamps a cerut să facă schimbare câteva minute mai târziu, dar austrieci au repus rapid mingea în joc și s-au năpustit către poarta adversă.

În acel moment, Mbappe a pătruns pe teren, asumându-și un cartonaș galben. În cele din urmă, Mbappe a fost scors de pe teren, iar în locul său a fost introdus Olivier Giroud, care a avut și el o ratare monumentală din fața porții.

La finalul meciului, Federația Franceză de Fotbal a informat că accidentarea suferită de Kylian Mbappe este destul de gravă și are nevoie de o intervenție chirurgicală, care îl va ține departe de teren cel puțin 10 zile. Totuși, Mbappe nu se va opera imediat. În schimb, până la finalul turneului, atacantul va evolua cu o mască de protecție. Dacă ar fi ales operația, Mbappe ar fi avut nevoie de 10 zile de refacere și nu ar mai fi putut evolua în faza grupelor.

”Kylian Mbappe a revenit la baza echipei naționale a Franței. Mbapppe a suferit o fractură a piramidei nazale în repriza a doua din meciul cu Austria disputat la Dusseldorf. Căpitanul Franței a fost tratat în primul rând de staff-ul medical și de dr. Franck Le Gall, care i-a pus un diagnostic.

Mbappe va primi tratament în următoarele zile, dar nu va fi operat în viitorul imediat. Va fi confecționată o mască astfel încât decarul naționalei Franței să se poată pregăti pentru revenirea în competiție după o perioadă în care se va trata”, au scris ”federalii” francezi.

