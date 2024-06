Jude Bellingham a intrat în istorie! Ce record a stabilit englezul

Jude Bellingham a fost titularizat pentru prima confruntare a englezilor la Campionatul European din Germania, care este transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Pagina de statistică OptaJoe scrie pe rețelele sociale că Jude Bellingham, odată cu prezența din Serbia - Anglia, a devenit primul jucător de 21 de ani neîmpliniți care și-a trecut în CV trei apariții la trei turnee de mare calibru: EURO 2020, CM2022 și EURO 2024.

20 - Jude Bellingham is the first European player to make an appearance at three major international tournaments before turning 21 (aged 20 years, 353 days today), having played at EURO 2020, the 2022 FIFA World Cup and now EURO 2024. Obscure. #SRBENG pic.twitter.com/eh4Ve48whI