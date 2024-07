Întrebarea care l-a făcut pe Antoine Griezmann să plece de la interviu după eliminarea Franței de la EURO 2024

Antoine Griezmann a apărut la conferința de presă după eliminarea Franței de la EURO 2024. Mijlocașul s-a arătat dezamăgit de deciziile luate în privința sa de către Didier Deschamps.

Antoine Griezmann a plecat de la interviu când a fost întrebat despre viitorul său la echipa națională

Starul lui Altetico Madrid a fost titular în primele două meciuri cu Austria și cu Olanda, dar apoi a fost doar rezervă în ultimul meci din grupă cu Polonia.

În fazele eliminatorii, Griezmann a fost titular cu Belgia și cu Portugalia, dar Didier Deschamps l-a lăsat pe bancă la meciul din semifinale cu Spania.

”Am început slab. Apoi, m-am simțit din ce în ce mai bine, dar am ajuns pe bancă. Vom reveni. Am încercat să dau tot ce am avut mai bun cu multe schimbări tactice și poziționale. Trebuie să te adaptezi tot timpul”, a spus Antoine Griezmann.

Ulterior, Antoine Griezmann a fost întrebat dacă se va retrage de la echipa națională în urma eșecului cu Spania, iar starul lui Atletico Madrid.

VIDEO Rezumatul meciului Spania - Franța 2-1