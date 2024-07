Harry Kane, față în față cu primul trofeu din carieră, la aproape 31 de ani: "Aș da orice pentru EURO 2024"

Deși a cucerit o mulțime de titluri de golgheter (trei în Premier League, unul în Bundesliga), este al doilea cel mai bun marcator din istoria Premier League (213 goluri) și cel mai bun marcator din istoria naționalei Angliei (66), Harry Kane nu are încă niciun trofeu colectiv în palmares.

Harry Kane, înainte de Spania - Anglia: "Aș da orice din cariera mea pentru cucerirea EURO 2024"

Surprinzător, Harry Kane nu a câștigat vreun titlu nici după transferul lui Bayern, de vara trecută. Fostul vârf al lui Tottenham are ocazia la Berlin să spargă gheața, în finala EURO 2024 contra Spaniei.

"Nu e un secret că nu am câștigat niciun trofeu colectiv până acum, iar cu fiecare an care trece sunt și mai motivat pentru a schimba acest lucru. Duminică seara am șansa de a câștiga unul dintre cele mai importante trofee și de a scrie istorie alături de țara mea. Fără îndoială că aș da orice din cariera mea pentru o seară specială și pentru cucerirea EURO 2024.

Trofeul ar însemna totul pentru mine. Ar fi un sentiment incredibil pentru fotbaliști, dar și pentru suporteri.

La ultimul Campionat European, finalul a fost unul dur, așa că acum există o motivație suplimentară. Suntem conștienți însă că va fi un meci extrem de dificil. Diferența se va face la detaliile mici, iar până acum am arătat în turneu că putem", a spus Harry Kane.

3 goluri a marcat Harry Kane la EURO 2024. Englezul este lider în ierarhia golgheterilor, la egalitate cu Cody Gakpo (Olanda), Georges Mikautadze (Georgia), Jamal Musiala (Germania), Dani Olmo (Spania) și Ivan Schranz (Slovacia).

Harry Kane a fost pe teren și în finala EURO 2020, Italia - Anglia 1-1 (3-2 d.l.d.)