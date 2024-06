"Golgheter" surpriză la Campionatul European! În dreptul cui sunt trecute cele mai multe goluri

EURO 2024 a oferit deja o mulțime de goluri spectaculoase, de la șuturi de la distanță la contraatacuri fulgerătoare. Dar un tip special de gol conduce detașat în clasament.

După ce joi seară, italianul Riccardo Calafiori a trimis mingea în propria poartă, oferind Spaniei avantajul pe care îl merita după evoluția jocului, autogolul a devenit "golgheterul" virtual al turneului, cu un total de cinci reușite.

Deși s-au marcat deja 47 de goluri (și suntem doar în etapa a doua!), doar un jucător are mai mult de o reușită: Jamal Musiala al Germaniei, cu două goluri.

