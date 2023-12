Pe 22 iunie, de la 22:00, naționala lui Edward Iordănescu va întâlni Belgia, la Koln, în Grupa E a Campionatului European

Turneul din Germania va fi transmis în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO

România a fost repartizată în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și o echipă venită din play-off-ul de calificare la EURO 2024

Stabilit de 31 de ani în Belgia, George Bănică (55 de ani) oferă într-un interviu pentru Sport.ro detalii despre cum a pus Belgia o fundație solidă care dă fotbalului european jucători de clasă. Belgia va fi adversara României în Grupa E de la Campionatul European de anul viitor.

Fost jucător la Dinamo, U Cluj, Tatabanya sau La Louviere, Bănică locuiește de 31 de ani în Turnhout, un oraș din regiunea Flandra. A ales Belgia după ce evoluase în Ungaria. Școala fotbalistică a făcut-o la Dinamo, într-o generație care-i mai cuprindea pe Ionuț Lupescu, Florin Tene sau Florin Răducioiu. Ca și alți tineri din acea perioadă, Bănică a fost luat la echipa mare de Mircea Lucescu (VEZI GALERIA FOTO).

Interviu cu George Bănică, fostul dinamovist stabilit de 31 de ani în Belgia

George, de ce Belgia?

Sunt de 31 de ani în Belgia, într-un oraș la granița cu Olanda, de când am venit din Ungaria, de la Tatabanya. În Belgia prima echipă a fost Tielen, echipa unui milionar, avea o fabrică de înghețată, Iceburg, a avut o ambiție personală și am ajuns din Liga 4 până în Liga 2. În Belgia erau condiții mult mai bune și partea financiară excelentă. Am ales stabilitatea financiară și un trai mai bun decât în România sau Ungaria.

Aș vrea să te întreb care a fost reacția belgienilor după ce au aflat că vor juca împotriva României la EURO?

Prima reacție a fost că e o grupă accesibilă, ținând cont că nu e nicun nume sonor în grupa respectivă. România e pe locul 46 în lume, Slovacia și încă o echipă care teorretic ar trebui să fie mai slabă.

În grupe ei nu pot zice ca vor avea probleme. Nu s-a discutat în detaliu despre România, la o estimare generală s-a vorbit că e cea mai accesibilă grupă. Mai asociază România actuală cu România anilor 90, dar când fac o analiză observă că actualii fotbaliști români evoluează mai ales în Serie B din Italia, puțini în Spania, în Turcia, în Arabia Saudită. În general, văd și ei că România nu mai impresionează prin jucătorii care activează în campionate puternice.

100 milioane de euro - suma investită în transferuri de echipele din primul eșalon din Belgia

Cât se investește acum în fotbalul belgian?

În transferurile din vară din prima ligă s-au investit 100 de milioane de euro. Și în eșalonul secund sunt echipe puternice cu investitori turci, englezi, japonezi, dar excelează la prima ligă, unde s-au băgat 100 milioane de euro în jucătorii aduși. E un business fotbalul și în Belgia. Și ei vând mult, au o pepinieră nemaipomenită. Se ivesc și aici probleme când le sar suporterii în cap. Dacă ai vândut de 60 milioane de euro și ai investit numai 12 milioane, suporterii reproșează. Dar fotbalul e un business.

Dă-mi un exemplu!

Un exemplu relevant e Union, club patronat de englezi, e extraordinar manageriat. De trei ani activează la cel mai înalt nivel, iar anul trecut au vândut de vreo 50 milioane euro. N-au făcut transferuri renumite și uite că sunt iar acum în fruntea clasamentului din Belgia. Anderlecht a avut sezonul trecut un parcurs dezastruos, dar acum sunt pe locul 2, dar în play-off se înjumătățesc punctele și pot apărea răsturnări de situație în clasament.

Cum sunt academiile în Belgia, pentru că țara în care trăiești e renumită pentru academiile de fotbal.

Toate echipele de primă ligă au academii și e adevărat că Genk e cea mai productivă la nivel de academie. În vara asta am participat la un transfer de la Westerlo la Gent. Transferul unui junior. I-am urmărit și am văzut cum se lucrează - vorbesc de categoria de vârstă Under 15. Copilul a fost curtat de mai multe echipe din prima ligă, dar cei de acolo au abordat de o așa manieră transferul încât nu a mai putut refuza.

Te referi la modul în care l-au convins?

Da.

Tactica din Belgia când se atrag juniorii valoroși

Dezvoltă-mi puțin.

A fost invitat la Gent - Anderlecht, copilul a fost dus în vestiar, a primit un autograf de la atacantul central pe tricou, a intrat pe teren cu el de mână, numai ca să-l convingă. Asta fac regulat. Investesc timp și o tactică pentru a ademeni jucătorii tineri.

Și înțeleg că l-au convins.

Copilul s-a transferat la clubul respeciv. Acum e la un internat, clubul lucrează cu școala la care învață puștiul, academia lucrează cu o firmă de catering încât toți copiii să aibă cea mai bună alimentație. Apoi vine un șofer de la club, îl ia de lașcoală, îl duce la club, face antrenamentul, apoi un șofer îl ia și-l duce la internat.

În internat jucătorii au sală de fitness, de relax cu PlayStation sau masă de ping-pong, sală TV / VIDEO, dar când profesorii dau stingerea la 21:30, fiecare merge la camera lui. Sunt permanent sub observație.

În cursul week-end-ului îl duc pe băiat acasă. Se prezintă la meci sâmbătă apoi poate pleca alături de părinți și revine la internat, duminică, la 7 seara. În academie au sală de fitness, au tot. Școala și fotbalul se împletesc în Belgia în așa fel încât copilul să primească o educație.

Totul pare bine structurat.

Da, totul este bine structurat, fiecare știe bine ce are de făcut și totul merge ca pe roate. De la început, în viața unui jucător e un adevărat carusel. Fiecare din aceste structuri dacă nu-și face bine treaba se elimină din acest triunghi.

Dacă nu mai lucrezi, ai pierdut bani. La Gent joacă acum un puști de 17 ani, un jucător de origine africană - cred că el cântarește doar 55 kg, dar e atât de inteligent în joc, are viteză și tehnică... Fofana se numește - academiile sunt foarte bine structurare în Belgia, cu scouting profesionist, infrastructură și organizare.

Arthur Vermeeren, noua stea a fotbalului belgian

Și la naționala Belgiei au fost mereu jucători foarte tineri. Tot auzim și în România de fotbaliști tineri la 24-25 de ani...

Tânăr e la 18 ani, chiar și mai devreme! Și îți dau exemplul lui Arhur Vermeeren joacă la Anvers, are 18 ani și a strâns deja două selecții în națională, va fi probabil la EURO 2024. Joacă în cupele europene, joacă meci de meci în competiția internă și deja se discută de echipe de top care-l curtează. La 20 de ani nu se mai vorbește de jucători tineri. Aici oricum nu vezi o diferență majoră între un jucător tânăr și unul bătrân. Sunt foarte bine educați de la vârste fragede, atât în joc, cât și în viața din afara sportului. În media dacă vezi cum dau interviuri! Nu-ți dai seama că unul are 18 ani și celălalt 30 de ani. Sunt foarte maturi și cei de sub 20 de ani.

La 18 ani, Arthur Vermeeren (Anvers) e cotat deja la 25 milioane de euro pe site-ul Transfermarkt

e cotat deja la 25 milioane de euro pe site-ul Transfermarkt Mijlocașul central a evoluat în acest sezon din Jupiler League 18 partide , a marcat un gol și a oferit două pase decisive

, a marcat un gol și a oferit două pase decisive E legitimat la Anvers din 2021. A strâns două selecții în naționala Belgiei

Ce viitor îi prevezi lui Vermeeren?

În vară va fi transferat de o echipa renumită - cum a fost și în cazul lui Doku (n.r.: 21 de ani - joacă la Manchester City). Rennes i-a văzut potențialul, a progresat enorm la City. Prin analize video a crescut din punct de vedere tactic. În Belgia, la Anderlecht, dribla foarte mult, dar ultima decizie o lua greșit. Zeno Debast e un alt jucător tânăr cu mare potențial al Belgiei. Joacă fundaș central și face tandem, la doar 20 de ani cu Vertonghen. Și Debast e de mare viitor.

De ce Tedesco în locul lui Roberto Martinez și nu un antrenor belgian?

Bună întrebare! Puteau să-l abordeze pe Vincent Komapny, însă ei aleg totuși și un antrenor cu experiență.

George Bănică spune care e diferența între Martinez și Tedesco

E tânăr și Tedesco, are doar 37 de ani.

Da, dar are o experiență superioară (n.r.: italo-germanul a fost ultima dată antrenor la RB Leipzig). Având în vedere că sunt și jucători maturi în lotul Belgiei, trebuie să deții ca antrenor cunoștințe psihologice pentru a deține capacitate de a-i aborda în orice situație. Și eu am fost antrenor și anumite situații puteai să le abordezi cu tact, nu impulsiv. Antrenorii cu mare experiență își reprimă primul impuls, liderii acționează cu calm și știință și gestionează orice situație care pare delicată și greu de rezolvat. Asta e o calitate a lui Domenico Tedesco.

Ce a adus nou Domenico Tedesco în comparație cu Roberto Martinez (n.r. - acum selecționer al Portugaliei)?

Multe nu s-au schimbat. Cultura fotbalului belgian e implementată din federație, în momentul în care Martinez a spus stop și a anunțat că părăsește Belgia pentru Portugalia, următorul selecționer știa că nu poate schimba multe. Oficialii federației se uită la profilul potrivit că să-l înlocuiască. Noilor selecționeri de la toate categoriile de vârstă nu li se dă voie să schimbe radical națională. Există o continuitate în selecție... Într-adevăr, fiecare selecționer își pune amprenta prin diferite detalii.

Tu ce ai remarcat la Roberto Martinez, un antrenor de la care belgienii aveau mari așteptări pentru că beneficia de o generație extraordinară.

Spaniolul crea o sferă plăcută la nivelul lotului. Și, din punct de vedere tactic, naționala era bine pusă la punct. La spaniol, un antrenor de tip melancolic, atmosfera era mai relaxată. După venirea lui Tedesco au fost mici conflicte cu Lukaku, cu Thibaut Courtois! Neamțul e neamț! Are antrenamente de durată, analiză video care pentru unele vedete nu e pe placul lor, până la orice meci - așa cum va fi și la cel cu România - sunt toate puse la punct. Pot afirma că Tedesco a adus disciplină tactică, dar se pune accentul și pe continuitate, așa cum îți spuneam, Federația trasează niște linii clare.

Ce-i poate spune un antrenor lui Lukaku?

Lui Lukaku nu ai ce să-i mai spui acum, joacă la cel mai înalt nivel de la o vârstă fragedă - nu poți să-i zici cum să stea în teren - are stilul lui și joacă cu calitățile lui. Toți antrenorii profesioniști văd calitățile și defectele la nivel înalt și încearcă să-i valorifice calitățile unui jucător.

Lukaku poate mai are defecte, dar ce defecte are De Bruyne?

Ha, ha, ha! Da, cam greu să-i găsești defecte lui De Bruyne. Un antrenor trebuie să le dea jucătorilor cu experiență motivația și plăcerea. Și să-i lași să apeleze la inspirația lor de moment. Poți deveni mare antrenor dacă abordezi această tactică, sunt nenumărați antrenori care au beneficiat de câte un lot cu fotbaliști valoroși, cu caractere puternice și au știut când să ridice tonul, dar și când să-i lase liberi. Și au reușit să cucerească chiar și titluri!

George Bănică: "Dorinel Munteanu a lăsat cea mai bună impresie în Belgia"

Spune-mi cine e românul care a lăsat o impresie extraordinară în Belgia în toți acești 31 de ani, de când tu ești stabilit acolo!

Cel mai bun exemplu ar fi Dorinel Munteanu, care a jucat la Cercle Brugge. Și Tibor Selymes. Au mai fost și Hanganu, Cheregi, Frunză, Buia în anii '90 -2000. În ultimul timp au apărut Stanciu, Denis Drăguș, Rotariu... Raportul preț-eficiență la Stanciu e socotit ca un fiasco al tranferurilor belgiene - Stanciu a costat 13 milioane de euro.

Alin Stoica?

A fost o greșeală că a plecat de la Anderlecht la Brugge. Alin Stoica dacă sună acum la Anderlecht și spune că vrea să meargă la un meci, sigur va primi o invitație la tribuna oficială. Sunt foarte respectați foștii jucători în Belgia.

Pe final îți spun așa: Michel Preud'homme și Enzo Scifo sunt preferații mei din fotbalul belgian. Spune-mi care sunt preferații tai!

Mi-e greu să spun doar doi... dar au fost Jan Ceulemans, Erwin Vanderberg, Scifo... au fost mulți. Scifo la momentul copilăriei noastre a fost un jucător foarte bun. Apoi Luc Nilis, Marc Degryse... Sportul begian... toate disciplinele sunt bine promovate, li se oferă toate condițiile copiilor.

Din păcate viața azi - mă refer la gadgeturi - încearcă și reușește de multe ori, și aici în Belgia, să acapareze tinerii și mulți renunță la sport. Dar mai sunt câțiva care ajung vedete mondiale în tenis, baschet, atletism, gimnastică, fotbal. Pe mine mă frustrează faptul că România dispune un bazin imens de fotbaliști talentați.

George Bănică: "Nu cred că din 10 meciuri România poate face patru surprize contra Belgiei"

O ultimă întrebare. Cât se termină România - Belgia la Campionatul European din Germania?

Nu cred că din 10 meciuri România poate face patru surprize. S-ar putea să aibă România un joc tactic foarte bun, să se închidă, că dacă iese la joc, n-are vreo șansă să scoată o remiză. Nu cred că România ar putea câștiga contra Belgiei. Am studiat România și m-am așteptat la mai rău pe baza criticilor, dar există potențial - sunt bunicei mulți jucători. Dacă lucrezi pe termen lung și susții echipa, cred că e loc și de mai bine.

Mă mir cum de n-au renunțat muți jucători după valul de critici adus. Ce mai văd în momentul de față la o comparație România - Belgia? România e de șase ori mai mare geografic decât Belgia și e dublu ca populație. Dar are o arie selecție mult mai mică. Sunt de părere că ar trebui să avem mai mulți fotbaliști de valoare.