Lotul provizoriu al României cuprinde 28 de jucători. El va trebui restrâns la cel mult 26 de nume până la finalul zilei de vineri, 7 iunie. O săptămână mai târziu va debuta EURO 2024, turneu final transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

Florin Răducioiu: "Îmi place foarte mult Louis Munteanu, îmi aduce aminte de mine"

Edi Iordănescu are patru atacanți în actualul lot - Denis Drăguș (Gaziantep), George Pușcaș (Bari), Denis Alibec (Muaither) și Daniel Bîrligea (CFR Cluj). Totuși, fostul mare internațional Florin Răducioiu și-ar dori ca România să mizeze la EURO 2024 pe un alt atacant - Louis Munteanu (21 de ani), vârful împrumutat de Fiorentina la Farul în precedentele două sezoane.

Teoretic, selecționerul ar putea să îl convoace pe Louis Munteanu pe ultima sută de metri, însă această variantă pare greu de crezut, având în vedere că fotbalistul crescut de Gică Hagi a jucat foarte puțin în preliminarii și a ratat o perioadă foarte lungă din cantonamentul pentru EURO 2024.

Florin Răducioiu, atacantul cu 21 de goluri la echipa națională - toate în meciuri oficiale - spune că vede în Louis Munteanu anumite calități pe care le-a avut și el.

"Cred că nu a fost încă anunțată lista pentru EURO. Mi-ar plăcea jucătorul de la Farul, Munteanu. Îmi place foarte mult, este un jucător care dă profunzime echipei, e un jucător foarte mobil - un pic cum eram eu - are golul în sânge, deci e un jucător care mie îmi place foarte mult și îmi aduce aminte de mine.

Am mari așteptări de la așa-zișii italieni. Jucătorii care mi-au plăcut foarte mult în acest an au fost Mihăilă și Man. Am mari așteptări de la ei. Ei sunt jucătorii care trebuie să finalizeze o acțiune de gol. Imprevizibilitatea lor și tehnica lor în regim de viteză îmi plac foarte mult.

Evident, mă aștept și de la Drăgușin. S-a vorbit foarte mult despre el în ultima perioadă. La fel și Răzvan Marin, un alt italian, ca să zic așa. Da, avem așteptări de la jucători care au jucat la un nivel destul de bun. Au avut și continuitate, cu excepția lui Drăgușin, al cărui parcurs până în momentul de față îl cunoaștem", a spus Florin Răducioiu, pentru PRO TV.

Lotul provizoriu al României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).