Campionatul European din 2024 este găzduit de Germania și televizat în România în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Prima reprezentativă a depășit faza grupelor, după ce a învins-o pe Ucraina cu 3-0, a fost înfrântă de Belgia cu 0-2 și a obținut un rezultat de egalitate cu Slovacia, 1-1.

În optimi, selecționata lui Edward Iordănescu a înfruntat-o pe Olanda. Naționala lui Ronald Koeman i-a învins însă pe tricolori la Munchen, pe ”Allianz Arena”, cu 3-0.

Florin Gardoș a spus cum s-a simțit în Germania, la meciurile României de la EURO 2024: ”Cu acest gând am mers”

Florin Gardoș a fost prezent în Germania, pe stadion, la duelurile României de la EURO 2024 împotriva Ucrainei, Belgiei și Olandei și a ținut să puncteze faptul că a fost ”cea mai tare” experiență din viața sa.

”Sigur, am fost pe stadioane când am fost copil. Pe urmă, ca fotbalist. Și nu am mai fost ca spectator. Dar, a fost clar cea mai tare experiență a mea (n.r. să fie prezent în Germania, la meciurile României).

Nu mai zic de momentele de la Imn! S-a cântat și în timpul meciului. Foarte, foarte frumos. Cel cu Ucraina a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri ale naționalei noastre. A fost, cumva, totul perfect. Am mai fost și la meciul cu Belgia și cel cu Olanda. E o experiență interesantă.

Eu am spus mereu că trebuie să ne bucurăm de acest EURO. Chiar cu acest gând am și mers. A fost totul foarte, foarte frumos”, a spus Florin Gardoș la Iamsport.

România - Olanda 0-3

Tricolorii au început în forță confruntarea de la Munchen, dar olandezii au fost mai eficienți. Cody Gakpo a deschis scorul în minutul 20, după ce l-a ridiculizat pe Andrei Rațiu și l-a învins pe Florin Niță cu un șut la colțul scurt.

În actul secund, jucătorul de la Liverpool l-a mai pus la punct o dată pe Florin Niță, dar reușita a fost invalidată de VAR, din cauza unei poziții de ofsaid.

Spre final, olandezii au turat motoarele și au marcat de două ori în 10 minute. Malen majorat diferența în minutul 83, după o acțiune pe cont propriu a lui Cody Gakpo, ca același Malen să închidă tabela de marcaj la 3-0, în 90+3.