Fosta extremă dreapta a lui Dinamo a rămas un fan al primei noastre rerezentative, pe care o urmărește de fiecare dată cu emoție.

Florentin Petre, cuvinte mari despre națională

Florentin crede că meritul calificării la Europeanul din acest an este al tuturor celor implicați, și nu al cuiva anume, jucător sau selecționer: „De la președintele Federației până la magazioner merită felicitări pentru această performanță. Eu îi susțin, i-am susținut și când le-a fost greu, la fel ca și pe Dinamo. Mă bucur că am ajuns acolo, că România va avea în următorii ani o imagine frumoasă. Iar jucătorii care vor compune lotul vor avea beneficii mari. Am fost și eu la două turnee finale și știu ce înseamnă”.

Titular cu Italia la Euro

„Piticul”, cum i se spunea, a fost chiar titular la Euro 2008 în meciul cu Italia, încheiat 1-1, din grupa în care am mai întâlnit Franța (0-0) și Olanda (0-2). Iată echipa de start din confruntarea cu italienii: Lobonț - Contra, Tamaș, D. Goian, Raț - Codrea, Rădoi, Chivu - Fl. Petre, D. Niculae, Mutu.

„Sunt mândru că am jucat alături de marii jucători ai României, și alături de o parte din Generația de Aur, am fost antrenat de mari antrenori ai României, am învățat de la fiecare câte ceva și încerc acum să le ofer din cunoștințele mele jucătorilor pe care-i antrenez", spune Florentin Petre, pentru Sport.ro.

Florentin Petre: "Drăgușin va ajuta mult naționala cu devotamentul lui, cu disciplina lui, pentru că așa a fost crescut"

L-am întrebat pe fostul internațional și de Radu Drăgușin, despre care, de exemplu, Răducioiu și Gică Popescu nu au avut cuvinte de laudă. „Dacă ajungi la nivelul acesta, înseamnă că ai valoare. Să te transferi la Tottenham sau să joci la Juventus, să te dezbraci în același vestiar cu Ronaldo, cu Chellini și cu toți ceilalți mari jucători, înseamnă mult. E un jucător extraordinar de bun, cu care România ar trebui să se mândrească.

El va ajuta mult naționala cu devotamentul lui, cu disciplina lui, pentru că așa a fost crescut. Dacă n-avea valoare, nu ajungea niciodată acolo”, e părerea lui Florentin Petre.

Acesta îl vede pe actualul jucător al lui Tottenham un viitor lider al naționalei: „Are tot ce-i trebuie ca să fie liderul naționalei. E un copil cuminte, bine educat, a muncit mult să ajungă aici. Îi știu povestea de la Florin Manea, impresarul lui. Acum câțiva ani buni, îmi povestea că are un jucător cu care se va mândri. Și uite că a avut dreptate. Doar ce-l luase Juventus atunci, era micuț, dar Manea a avut încredere în el, l-a susținut mereu, s-a bătut pentu el și uite că au reușit împreună. ”, mai dezvăluie Petre, pentru Sport.ro.