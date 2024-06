Anglia a terminat pe primul loc grupa C, cu 5 puncte, însă a marcat doar două goluri și a încasat unul. A fost 1-0 contra Serbiei, 1-1 în partida cu Danemarca și 0-0 contra Sloveniei.

Nemulțumiți de jocul Angliei, dar și de unele alegeri din echipă, mai mulți suporteri englezi au aruncat cu pahare goale de plastic către Gareth Southgate, care, la finalul meciului cu Slovenia, a mers în dreptul lor pentru a-i saluta.

"Cel mai important lucru este ca fanii să rămână alături de echipă. Înțeleg că sunt împotriva mea, însă este mai bine pentru echipă ca aceste gesturi să fie îndreptate spre mine, nu spre jucători", a spus Gareth Southgate, când a fost întrebat despre reacția suporterilor.

Cu toate acestea, selecționerul Angliei, aflat în funcție din 2016, spune: "N-am mai văzut așa ceva la o altă echipă care s-a calificat".

În optimile de finală, Anglia va înfrunta o ocupantă a poziției a treia. Varianta cea mai probabilă pare acum Olanda, însă nu este exclus nici un duel cu locul 3 din grupa E (România, Slovacia, Belgia sau Ucraina).

