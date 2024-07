Explicația pentru cea mai controversată fază din Spania - Germania: ”O decizie bună!”

Au fost momente controversate la meciul disputat la Stuttgart din sferturile de finală ale Campionatului European.

În prima repriză, Anthony Taylor l-a iertat de la eliminare pe Toni Kroos, care a avut două intervenții dure asupra lui Pedri și a lui Lamine Yamal. Mijlocașul care a jucat ultimul său meci din carieră nu a văzut niciun cartonaș galben și a continuat partida pe teren.

Totuși, cea mai controversată fază a venit în a doua repriză a prelungirilor. Marc Cucurella a respins cu mâna un șut al lui Jamal Musiala în interiorul careului, însă Anthony Taylor a lăsat jocul să continue. Nemții s-au revoltat pe rețelele sociale, dar jurnalistul Ben Jacobs susține că centralul a luat decizia corectă.

Jurnalistul Ben Jacobs a explicat pe rețelele sociale motivul pentru care, în opinia sa, Anthony Taylor a luat decizia corectă atunci când nu a acordat penalty pentru Germania.

”A fost o decizie bună a lui Anthony Taylor să nu acorde henț pentru Marc Cucurella. Pare mai evident decât cel acordat împotriva lui Joachim Andersen, dar regulamentul UEFA recomandă să nu fie acordat penalty pentru că mâna lui Marc Cucurella este jos, în poziție verticală și nu pare că își mărește suprafața corpului”, a scris jurnalistul Ben Jacobs.

Good call by Anthony Taylor not to award handball against Marc Cucurella. Looks more obvious than the one given vs. Joachim Andersen. But UEFA guidance advises not to award handball because Cucurella's arm is down, vertical and not judged to be making his body unnaturally bigger. pic.twitter.com/KLGOEFqm3i