Meciul Ungaria - Elveția a deschis ziua, iar elvețienii au fost cei care au preluat din start controlul și au deschis scorul încă din minutul 12, când Duah, aflat la doar al doilea meci în națională, a marcat. A fost și momentul în care fanii și-au făcut simțită prezența, iar un banner a fost afișat în tribună: "Fondue is better than goulash", a fost mesajul elvețienilor. Elveția a mai marcat o dată până la pauză și totul parea terminat, însă Ungaria a reușit și ea sa înscrie în minutul 66 prin Varga. Toate speranțele maghiarilor au fost spulberate în prelungiri, când Embolo a reușit să închidă tabela la 3-1.

Toată lumea aștepta meciul zilei, Spania - Croația, iar ibericii nu au dezamăgit și s-au dezlănțuit până la pauză. Căpitanul Morata a deschis scorul în minutul 29 și a intrat în topul celor mai buni marcatori din istorie la EURO. Golul meciului a venit doar trei minute mai târziu, când Fabian Ruiz a driblat întreaga apărare a croaților și a marcat pentru 2-0. Croația a fost aproape în două rânduri să revină în meci, însă portarul Simon s-a opus excelent, iar Majer a avut ratarea meciului. Spaniolii au stabilit scorul final încă de la pauză, când puștiul de 16 ani, Lamine Yamal, i-a pasat excelent lui Carvajal în centrul careului, iar jucătorul Realului a marcat pentru 3-0!

În ultimul meci al zilei, Albania parea că poate face supriza. Bajrami a marcat cel mai rapid gol din istoria EURO și a reușit acest lucru în secunda 23! Nu a durat mult, însă, bucuria albanezilor, pentru că Bastoni a egalat în minutul 11, iar Barella a întors tabela în favoarea "Squadra Azzura" în minutul 16. Bucuria italienilor putea fi oprită chiar pe final de meci, când Albania a ratat o șansă imensă de gol, spre disperarea antrenorului Sylvinho.

Înainte de meci, fanii celor două țări s-au confruntat și pe stradă. A fost totul doar o glumă, pentru că albanezii au recurs la un gest care reprezintă coșmarul oricărui italian: au rupt pastele... Italienii au știut, însă, de glumă și totul s-a terminat cu bine.

Astazi, pe PRO TV, PRO ARENA și pe VOYO, iubitorii fotbalului pot urmări alte trei partide cel puțin la fel de interesante: Polonia - Olanda (16:00), Slovenia - Danemarca (19:00) și Serbia - Anglia (22:00).